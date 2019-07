per Mail teilen

Privathaushalte in Deutschland besitzen mehr Geldvermögen als jemals zuvor. Das hat die Bundesbank mitgeteilt. Insgesamt waren es Ende März 6,17 Billionen Euro - in bar, Aktien, Bankeinlagen und in Form von Ansprüchen gegen Versicherungen. Wie das Vermögen verteilt ist, geht aus den Angaben der Bundesbank nicht hervor.