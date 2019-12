per Mail teilen

Skispringer Karl Geiger hat die Qualifikation für das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee gewonnen. Er setzte sich in Garmisch-Partenkirchen vor dem Österreicher Philipp Aschenwald und dem Japaner Ryoyu Kobayashi durch. Das zweite Springen der Vierschanzentournee startet am Neujahrstag um 14 Uhr. Neun Deutsche werden am Start sein.