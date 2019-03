Gegen viele mögliche Kriegsverbrecher wurde nicht ermittelt

per Mail teilen

Während des starken Flüchtlingszuzugs sind in Deutschland angeblich tausende Hinweise auf mögliche Kriegsverbrecher nicht bearbeitet worden. Das berichtet die "Bild-Zeitung" und beruft sich auf Angaben des Bundesinnenministeriums. Von 2014 bis Anfang dieses Jahres habe das zuständige Bundesamt rund 5.000 Hinweise auf Straftaten nach dem Völkerrecht an das Bundeskriminalamt und den Generalbundesanwalt weitergeleitet. Von anderen Stellen seien 2.000 Hinweise gekommen. Aber nur in 129 Fällen seien Ermittlungen aufgenommen worden. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte der Zeitung, die große Zahl der Hinweise habe es nicht zugelassen, allen zum Beispiel durch polizeiliche Vernehmungen unmittelbar nachzugehen.