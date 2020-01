per Mail teilen

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg beklagt, ihr persönlicher Name und die gesellschaftspolitische Bewegung würden ständig und ohne Zustimmung genutzt. Deshalb hat sie Markenschutz beantragt. Geht das überhaupt?

Greta Thunberg und die "Fridays for Future"-Bewegung sind sehr populär und daran wollen offenbar viele teilhaben. Die 17-Jährige will nach eigenen Angaben verhindern, dass ihr Name weiter zu kommerziellen Zwecken missbraucht wird. Das gelte auch für den Schriftzug "Skolstrejk för klimatet", schreibt sie auf Instagram. Übersetzt bedeutet er "Schulstreik fürs Klima".

Das sei nötig, auch weil andere Menschen immer wieder versuchten, sie zu verkörpern, oder sich als ihre Repräsentanten darstellten, um Kontakte zu Politikern, Künstlern und Medien zu knüpfen.

Markenschutz kein Problem

Markenschutz für Namen und gesellschaftspolitische Bewegungen zu beantragen sei kein Problem, sagte die Rechtsanwältin und Markenrechtlerin Antje Becher im SWR: "Personennamen stehen in Deutschland und auch auf europäischer Ebene ausdrücklich im entsprechendem Gesetz." Dort seien auch Slogans eingetragen wie beispielsweise "Vorsprung durch Technik" des Autoherstellers Audi.

Dauer 3:14 min Becher: Kein Einfluss auf Demonstrationen SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem im Interview mit Antje Becher, Rechtsanwältin und Markenrechtlerin.

Die Ämter prüften, ob es eindeutig und nachvollziehbar ist, was genau geschützt werden solle.

Maßnahme gegen Trittbrettfahrer

Becher vermutet, dass die Umweltaktivistin mit dem Schritt vor allem gegen Trittbrettfahrer vorgehen will, die mit ihrem Namen versuchen, Geschäfte zu machen: "Menschen sollen sich nicht dran hängen und Merchandisingprodukte verkaufen wie T-Shirts oder Ähnliches."

Keine Folgen für Demonstrationen

Folgen für "Fridays for Future"-Demonstrationen hat der Markenschutz nicht. Man müsse nicht fragen, ob man den Schriftzug auf ein Plakat schreiben und damit demonstrieren dürfe, so Becher. Voraussetzung für eine Markenverletzung sei immer, dass das Zeichen im geschäftlichen Verkehr verwendet werde: "Eine Demonstration ist aber keine Markenverletzung."