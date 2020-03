per Mail teilen

Die Situation an der türkisch-griechischen Grenze ist angespannt. Noch immer harren dort auf türkischer Seite viele Migranten aus - griechische Grenzschützer lassen sie nicht durch. Treffen in Brüssel und Berlin sollen Klärung bringen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Griechenland dazu aufgerufen, die vielen Migranten an der gemeinsamen Grenze durchzulassen. Am Sonntag sagte Erdoğan bei einer Veranstaltung in Istanbul dazu:

Hey Griechenland, diese Menschen kommen nicht zu dir und bleiben, sie kommen zu dir und gehen in andere Länder Europas. Warum störst du dich daran? Mach du doch auch die Tore auf. Recep Tayyip Erdoğan, türkischer Präsident

Er selbst hatte am 29. Februar verkündet, die türkische Grenze sei für Migranten geöffnet. Tausende hatten sich daraufhin auf den Weg gemacht, viele harren immer noch im Grenzgebiet aus - umnebelt von Tränengas und Rauchbombenschwaden.

So ist die Situation gerade an der Grenze SWR-Türkei-Korrespondentin Karin Senz berichtet von der Situation an der türkisch-griechischen Grenze. Dauer 0:52 min Gewalt auf Lesbos und an der türkisch-griechischen Grenze Auf Lesbos hat es in den letzten Stunden zwei Brände im Zusammenhang mit Flüchtlingen gegeben. Am Sonntag war in einem Lagergeraum eines Flüchtlingscamps auf Lesbos Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Auch in den verganganen Tagen gab es schon Probleme.

Treffen sollen Situation entschärfen

Zur Entschärfung des Migrationsstreits mit der EU reist Erdoğan am Montag zu Gesprächen nach Brüssel. Dort werde er am Abend EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel treffen, teilte dessen Sprecher am Sonntag auf Twitter mit und bestätigte damit Medienberichte.

Es solle um Angelegenheiten zwischen der EU und der Türkei gehen - unter anderem auch um Migration und die Lage im Bürgerkriegsland Syrien. Michel und von der Leyen dürften bei den Gesprächen versuchen, die Türkei wieder zur Einhaltung des 2016 geschlossenen EU-Türkei-Abkommens zu bewegen. Erdoğan dürfte dagegen auf weitere finanzielle Hilfen dringen.

Was die EU will - und was Erdoğan will

Das Verhältnis zwischen der Türkei und der EU ist momentan angespannt: Die EU wirft Erdoğan vor, gegen das gemeinsame Flüchtlingsabkommen zu verstoßen und die Staatengemeinschaft erpressen zu wollen. Zugleich signalisierten mehrere EU-Staaten zuletzt weitere Hilfsbereitschaft - vorausgesetzt, die Türkei kehre zum Abkommen zurück. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Türkei gegen illegale Migration in die EU vorgeht.

Erdoğan dringt dagegen auf weitere Hilfszahlungen von der EU: Brüssel hatte Ankara im Rahmen des Flüchtlingspakts sechs Milliarden Euro zugesagt. Laut EU-Kommission sind bislang 4,7 Milliarden Euro vertraglich vergeben und rund 3,2 Milliarden ausbezahlt.

Der Hintergrund des Konfliktes: Darum geht es im Syrien-Krieg

Auch Treffen in Berlin

Parallel zu dem Treffen in Brüssel wird der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Montag zu einer deutsch-griechischen Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin erwartet.