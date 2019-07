Es ist so heiß wie noch nie in Deutschland. Auch die Waldbrandgefahr hat sich deutlich erhöht. In großen Teilen Baden-Württembergs herrscht die höchste Warnstufe.

Erstmals seit Aufzeichnung der Temperaturmessungen in Deutschland ist die Temperatur über 42 Grad gestiegen. Nach vorläufigen Messergebnissen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden am Donnerstagnachmittag im niedersächsischen Lingen 42,0 Grad registriert. Wegen der steigenden Wassertemperatur der Weser soll heute das niedersächsische Kernkraftwerk Grohnde abgeschaltet werden. Die Deutsche Bahn bietet wegen der Hitzewelle Fernverkehr-Kunden an, geplante Fahrten kostenlos zu verschieben. Hohe Brandgefahr Für das anhaltend sonnige Wetter ist das Hoch Yvonne verantwortlich. Die Folge: Die Böden trocknen aus, die Brandgefahr steigt. Der DWD hat die höchste Warnstufe 5 für den ganzen Oberrheingraben und große Teile im nördlichen und östlichen Baden-Württemberg ausgerufen. Am Dienstag haben die so genannten Hundstage begonnen. Damit werden umgangssprachlich die heißen Tage im Sommer bis zum 23. August bezeichnet. Rauchentwicklung melden Besonders gefährdet sind Waldgebiete, wo der Borkenkäfer die Bäume geschwächt hat. Dort kann durch unvorsichtiges Verhalten der Waldbesucher leicht ein Feuer entstehen, wie durch weggeworfene Zigaretten oder Glasscherben. Auch durch Blitzschlag kann sich der Wald entzünden. Jede Rauchentwicklung im Wald muss unbedingt der Feuerwehr gemeldet werden, damit größere Waldbrände vermieden werden können. Leichte "Abkühlung" erst zum Wochenende Laut DWD ist erst am Freitag und Samstag ein leichter Temperaturrückgang in Sicht. Ab dem Wochenende werden demnach dann auch die ersten Unwetter erwartet. Am Freitag könnte es in den Alpen und im Südschwarzwald zu Gewittern kommen. Am Samstag werden dann in Süd-, West- und Mitteldeutschland Gewitter mit teils heftigem Starkregen und Hagel erwartet. Verantwortlich für lang anhaltende Hitzewellen sind so genannte Omega-Wetterlagen. "Das heißt wir haben langsam wandernde Hochs und Tiefs", sagt ARD-Wetterexperte Sven Plöger im SWR. "Wenn das Hoch lange da bleibt, bedeutet das im Sommer Dürre und Hitze." Dauer 3:06 min Plöger: Omega-Wetterlage sorgt für die Hitze ARD-Wetterexperten und Diplom-Meteorologen Sven Plöger im SWR-Interview