In Nordsyrien wächst die Gefahr eines militärischen Konflikts, nachdem die USA die Region verlassen haben. Erwartet wird der Einmarsch türkischer Truppen - möglicherweise noch in dieser Woche.

Die Drohung einer Offensive in der türkisch-syrischen Grenzregion besteht seit langem. Auf diese Weise will Ankara eine sogenannte Sicherheitszone schaffen, in der dann ein Teil der 3,6 Millionen syrischen Flüchtlinge angesiedelt werden könnte. Zudem geht es dem türkischen Präsidenten aber auch um eine Bekämpfung der Kurdenmiliz YPG, die in Syrien bislang an der Seite der USA gegen den IS gekämpft hatte.

Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Omid Nouripour ist überzeugt, dass es nun sehr schnell gehen wird. "Die Vorbereitungen sind bereits sichtbar, innerhalb einer Woche beginnt der Einmarsch", sagte Nouripour im SWR.

Panik unter syrischen Flüchtlingen

Ebenso wie die EU-Kommission warnte der Grünen-Politiker vor den Folgen einer solchen Offensive gerade auch für die Zivilisten in Syrien. "Allein schon das Gerücht, dass man demnächst eine Pufferzone im Norden Syriens einrichten und zwei Millionen syrische Flüchtlinge hinbringen würde aus der Türkei, hat schon Panik ausgelöst."

In dem Zusammenhang kritisierte Nouripour auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Dieser habe bei seiner jüngsten Reise in die Türkei offenbar mit keinem Wort den drohenden Einmarsch angesprochen. "Die Bundesregierung muss endlich verstehen, dass es nichts bringt Gelder rüber zu reichen und zu hoffen, dass die Türkei Türwächter für Europa spielt, wenn man bei den Ursachen der Fluchtbewegung nichts macht", so Nouripour. Von der Bundesregierung fordert Nouripour deshalb deutliche Worte sowohl an die USA als auch die Türkei.

US-Abzug kein Konjunkturprogramm für Zusammenarbeit

Über den Abzug der USA aus der Region sagte der Grünen-Politiker, dies sage viel aus über die Verlässlichkeit der USA als militärischer Partner und entspreche wohl voll und ganz der Trumpschen Linie in der Außenpolitik. Der US-Präsident wolle mit der Ansage punkten "Ich habe unsere Soldaten nach Hause gebracht".