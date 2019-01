per Mail teilen

Es geht nicht nur um Antisemitismus: Der Historiker Saul Friedländer hat Deutschland bei seiner Bundestagsrede vor neuem Unheil gewarnt.

Holocaust-Gedenkstunde im Bundestag: Die Politik hat den 85-jährigen Geschichtswissenschaftler Saul Friedländer eingeladen. Er ist einer der letzten Überlebenden des Völkermordes an den europäischen Juden. Er selbst entging den Nazis - versteckt in einem französischen Internat. Seine Eltern wurden in Auschwitz ermordet.

Fremdenhass, autoritäres Denken, Nationalismus

Heute erinnert er Deutschland an die Gefahren, die alle demokratischen Länder bedrohen: "Antisemitismus ist nur eine der Geißeln, von denen jetzt eine Nation nach der anderen schleichend befallen wird", sagt Friedländer in seiner Rede.

"Der Fremdenhass, die Verlockung autoritärer Herrschaftspraktiken und insbesondere ein sich immer weiter verschärfender Nationalismus sind überall auf der Welt in besorgniserregender Weise auf dem Vormarsch", fasst er zusammen.

"Deutschland ist eines der starken Bollwerke"

Doch Friedländer versprüht auch Hoffnung: Er zähle auf Deutschland. Hier seine Gründe:

Dauer 00:40 min "Kämpfen für die wahre Demokratie" "Kämpfen für die wahre Demokratie"

Die letzte Begegnung mit den Eltern

Friedländer, der 1948 nach Israel ausgewandert ist, beklagt zunehmenden Antisemitismus auch in Form einer Infragestellung des Existenzrechts Israels aufseiten der extremen Rechten und Linken: "Für Juden wie mich und für Juden überall, die einen eigenen Staat brauchten und ersehnten, war dessen Erschaffung lebensnotwendig", stellt er klar. Das Existenzrecht des Staates zu verteidigen, sei eine grundsätzliche moralische Verpflichtung.

Auch aus seiner persönlichen Geschichte schildert der in Prag geborene Geschichtswissenschaftler bewegende Details. So die letzte Begegnung mit seinen Eltern in einem Krankenhaus: