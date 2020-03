per Mail teilen

Für die Opfer des Anschlags von Hanau soll in der Stadt eine zentrale Gedenkstätte eingerichtet werden. Das teilte der Oberbürgermeister der Stadt, Claus Kaminsky, mit. Die Gedenkstätte werde auf dem Hauptfriedhof errichtet, wo einige der Opfer beerdigt sind. Am frühen Abend findet in Hanau eine Trauerfeier statt. Erwartet werden Angehörige und Spitzenpolitiker wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel. Bei dem Anschlag Mitte Februar hat ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.