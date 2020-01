Gedenkfeiern zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz

Israels Präsident Reuven Rivlin hat anlässlich der Gedenkfeiern zum 75. Jahrestag der Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz zum weltweiten Kampf gegen menschenfeindliche Ideologien aufgerufen. Zu den Feierlichkeiten kommen heute an der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem rund 50 Staats- und Regierungschefs zusammen. Rivlin sprach von einem historischen Treffen, nicht nur für Israel und das jüdische Volk, sondern für die ganze Menschheit. Von der Gedenkveranstaltung müsse die Botschaft ausgehen, dass die Staatsführer der Welt im Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und Extremismus vereint seien. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird als erstes deutsches Staatsoberhaupt am Mittag in Yad Vashem eine Rede halten.