Gedenkfeier für Khashoggi in Istanbul

In Istanbul findet am Mittag eine Gedenkfeier zum Jahrestag der Ermordung von Jamal Khashoggi statt. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr - 14 Uhr türkischer Zeit. Das ist der Zeitpunkt, an dem der saudische Regimekritiker vor einem Jahr das Konsulat seines Landes betreten hatte. Zu diesem Schluss kommt eine UN-Untersuchung. Für die Ermordung Khashoggis soll aus Saudi-Arabien ein Agententeam in die Türkei gereist sein. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman übernahm die Verantwortung, bestritt aber, den Mord in Auftrag gegeben zu haben.