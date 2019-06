Gedenken an den D-Day vor 75 Jahren

Mit einer großen Militärparade erinnern Staats- und Regierungschefs heute an die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren. An der Gedenkfeier an der Südküste Englands nehmen unter anderem US-Präsident Donald Trump, die britische Premierministerin Theresa May und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron teil. Deutschland wird von Kanzlerin Angela Merkel vertreten. Auch zahlreiche Veteranen werden erwartet. Von Portsmouth aus hatte sich ein Großteil der alliierten Streitkräfte auf den Weg über den Ärmelkanal Richtung Normandie gemacht - die größte Landungsoperation der Militärgeschichte fand am 6. Juni 1944 statt. Sie trug entscheidend zur Niederlage Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg bei.