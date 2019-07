Gedenken an das Stauffenberg-Attentat auf Hitler

Die Bundesregierung erinnert heute in Berlin an das missglückte Attentat auf Adolf Hitler vor 75 Jahren. An der Veranstaltung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand nimmt unter anderen Bundeskanzlerin Angela Merkel teil. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird ihre erste öffentliche Rede als Verteidigungsministerin halten. 400 Rekruten legen ihr Gelöbnis ab. Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Graf Stauffenberg vergeblich versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten und den Krieg zu beenden. Bei dem Anschlag wurde der Diktator leicht verletzt. Stauffenberg und drei Mitverschwörer wurden noch am selben Abend im Innenhof des Bendlerblocks erschossen.