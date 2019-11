per Mail teilen

Bis zum Jahr 2050 könnte sich die Bevölkerungszahl in Afrika laut einer UN-Prognose verdoppeln. Bei der Weltbevölkerungskonferenz in Nairobi soll es auch Geburtenkontrolle gehen. Christliche Organisationen haben Protest angekündigt.

Vertreter von mehr als 160 Ländern treffen sich von Dienstag an für drei Tage in der Hauptstadt von Kenia. Der von den Vereinten Nationen ausgerichtete Gipfel baut auf der Weltbevölkerungskonferenz vor 25 Jahren in Kairo auf. Damals hatten Vertreter von 179 Ländern ein Aktionsprogramm verabschiedet. Dabei ging es unter anderem darum, das Wachstum der Bevölkerung zu begrenzen.

Vorgesehen wurde, die Müttersterblichkeit zu reduzieren und allen Zugang zu Familienplanung und Sexualaufklärung zu ermöglichen. Allerdings wurde vieles noch nicht erreicht.

Dauer 1:14 min Das wird auf der Weltbevölkerungskonferenz besprochen Welche Themen die rund 6000 Teilnehmer auf der Konferenz besprechen wollen, weiß Antje Diekhans aus dem ARD-Studio Ost- und Zentralafrika.

Mit der Konferenz erhoffen sich nun die Gastgeber - der UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA), die Regierung Kenias und die Regierung Dänemarks -, dass sich die Staaten den Zielen erneut und verstärkt verpflichten.

Christliche Organisationen haben Protest angekündigt

Christliche Organisationen wollen bei dem Gipfel demonstrieren. Themen wie Verhütung und Abtreibung, die auf der Konferenz diskutiert werden, seien mit einem christlichen Weltbild nicht vereinbar.

Anders sieht das die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW). Sie fordert mehr politischen Einsatz, um den weltweiten Anstieg der Bevölkerung einzudämmen. In vielen Teilen der Welt habe sich das Bevölkerungswachstum in den letzten zwei Jahrzehnten bereits deutlich verlangsamt, sagte DSW-Geschäftsführerin Renate Bähr der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Das Geld reiche aber derzeit nicht aus, um weltweit den Bedarf im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit zu decken, so Bahr weiter. Nötig seien "eine bessere Gesundheitsversorgung mit einem breiten Angebot an Verhütungsmitteln, Sexualaufklärung, die bereits in der Schule beginnt, und eine Stärkung der Rechte von Frauen, damit sie auch wirklich über Schwangerschaft und Geburt entscheiden können."

6.000 Teilnehmer

Rund 6.000 Menschen nehmen an der Konferenz in Kenia teil. Aus Deutschland wird voraussichtlich unter anderem die parlamentarische Staatssekretärin im Entwicklungsministerium, Maria Flachsbarth, anreisen. Das Treffen ist keine offizielle UN-Konferenz, die Beteiligung der Staaten ist freiwillig und die finale gemeinsame Erklärung ist nicht bindend.