Hunderttausende Menschen sind bei der Gay-Pride-Parade durch die brasilianische Metropole Sao Paulo gezogen. Sie haben auch gegen den rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro protestiert. Homosexuelle, Bisexuelle und Transmenschen erinnern mit der Parade an die sogenannten Stonewall-Unruhen in New York vor 50 Jahren - die gelten als Start der Schwulenbewegung für Gleichberechtigung.