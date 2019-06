per Mail teilen

In Frankreich ist die erste bekannte Zeichnung des Malers Paul Gauguin versteigert worden. Ein in der Schweiz lebender französischer Unternehmer zahlte dafür 80.000 Euro. Die Tusche- und Aquarellzeichnung zeigt ein Schweizer Chalet am Rand eines Sees. Fachleute finden sie interessant, weil sie unter Anleitung eines Zeichenlehrers entstanden ist. Gauguin galt bislang als Autodidakt.