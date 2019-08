Die Gaspreise in Deutschland sind einer Untersuchung zufolge niedriger als in den meisten anderen europäischen Ländern. Das berichtet das Vergleichsportal Verivox. Ein Grund dafür seien auch die eher geringen Steuern und Abgaben auf Erdgas. Außerdem sei Deutschland gut an internationale Gas-Pipelines angebunden. Am teuersten ist Gas demnach in Schweden - dort zahlen Verbraucher doppelt so viel wie in Deutschland.