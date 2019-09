Es sei gut, dass die USA einen militärischen Einsatz im Nahen Osten scheuten, meint Shimon Stein, der frühere israelische Botschafter in Deutschland. Es gebe nichts zu gewinnen, wenn der Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien in einem Krieg ende, sagte Stein im SWR Tagesgespräch. Es komme jetzt auf die Rolle der USA an und darauf, aus einer Position der Stärke zu agieren und wieder mit dem Iran ins Gespräch zu kommen. In Saudi-Arabien hat es am Wochenende eine Attacke auf Öllager gegeben – mutmaßlich mit iranischen Waffen. mehr...