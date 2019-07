Die Abschlussstaffel der Fantasy-Serie "Game of Thrones" hat den Rekord für die meisten Emmy-Nominierungen gebrochen. Die Staffel ist 32 Mal für einen der US-Fernsehpreise nominiert. Die Serie endet nach der achten Staffel. In den Comedykategorien kommt die Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" auf 20 Nominierungen - unter anderem für Rachel Brosnahan als beste Hauptdarstellerin. Die Emmys werden am 22. September verliehen.