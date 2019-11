Galeria Karstadt Kaufhof übernimmt 106 Thomas Cook Reisebüros

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof übernimmt 106 Reisebüros des pleitegegangenen Veranstalters Thomas Cook sowie dessen Internetplattform. Das hat ein Sprecher am Nachmittag in Düsseldorf angekündigt. Die Arbeitsplätze von mindestens 400 Thomas-Cook-Mitarbeitern würden damit gesichert. Die Kartellbehörden müssen dem geplanten Kauf noch zustimmen. Der britische Mutterkonzern Thomas Cook mit Marken wie Neckermann, Öger, Bucher und Air Marin hat Ende September Insolvenz angemeldet. Mehr als 100.000 Reisende saßen zeitweise an ihrem Urlaubsort fest. Sie und weitere zehntausende Urlauber, die noch einen Urlaub bei Thomas Cook gebucht hatten, melden derzeit ihre Entschädigungsansprüche an.