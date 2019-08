per Mail teilen

Am Wochenende treffen sich die G7-Vertreter im französischen Biarritz. Themen gibt es genug, Aussichten auf Ergebnisse nicht so sehr. Kaum war die Tinte trocken nahm US-Präsident Trump beim letzten Treffen seine Zustimmung zur Abschlusserklärung zurück.

Der Irankonflikt, die Klimakrise, die angespannte Situation in der Ukraine, der Handelsstreit mit den USA: Egal welches aktuelle Problem die Gruppe der Sieben auf den Tisch legt, eine Lösung ist in den gut zwei Tagen nur schwer zu erreichen.

Die Beziehung der Gipfelteilnnehmer ist schwierig. Wie schwierig, erklärt Brüssel-Korrespondent Stephan Ueberbach im Audio:

Dauer 3:24 min Beziehungsstatus der G7: Es ist kompliziert Die großen Konflikte sind alle noch da und Lösungen nicht in Sicht.

Erwartungen sind verhalten

Darin sind sich die Bundespolitiker aller Parteien einig. Deshalb ist es wohl auch mehr Hoffnung als Zuversicht, wenn der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hart, in Bezug auf den Handelskonflikt meint, dass schon viel erreicht wäre, wenn "wir den amerikanischen Präsidenten davon überzeugen, dass nicht nur für die G7, aber natürlich vor allem auch für die G7, freier Handel und faire Handelsbedingungen eine zentrale Voraussetzung sind".

Diese Positionen solle man gemeinsam gegenüber China durchsetzen, anstatt auf Alleingänge zu setzen oder untereinander zu streiten. Wenn Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dann noch in der Klima- und Afrikapolitik zu einem Konsens beitragen könnte, sei der Gipfel als Erfolg zu werten.

Schmid: Europäer müssen sich abstimmen

Um bei diesen Themen - auch gegen den Widerstand der USA - Lösungen zumindest näher zu kommen, brauche es eine abgestimmten Haltung der europäischen Länder, meint der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid.

"Dann kann es uns gelingen, beispielsweise zu Fragen der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe, aber auch zu Fragen des globalen Klimaschutzes unser Gewicht in die Waagschale zu werfen." Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD

Merkel soll weiter für Klimaschutz werben

Schmid gibt der Kanzlerin deshalb mit auf den Weg, sich bei dem Treffen weiter für den Multilateralismus einzusetzen, und auf jeden Fall das dicke Brett Klimaschutz weiter zu bohren.

Dass Deutschland in der Gruppe der Sieben überhaupt noch ein Gewicht hat, daran hat die Opposition erhebliche Zweifel.

Dauer 1:51 min Kleine Geschichte der G7 Die führenden Industrienationen der Welt trafen sich 1975 zuerst zu sechst. Ein Jahr später kam Kanada dazu.

Deutschland nach "außen gar nicht handlungsfähig"

FDP-Außenpolitiker Birjan Giesserei sieht ein ganz grundsätzliches Problem: "Bei uns gibt es eine Koalition, wo die Partner unterschiedlicher Auffassungen haben was die deutsche Außenpolitik überhaupt leisten soll und welche Rolle die deutsche Außenpolitik einnehmen soll. Und solange diese Dinge nicht geklärt sind, sind wir nach außen absolut nicht handlungsfähig."

Das führe dazu, dass Deutschland ohne klare Meinung auf aktuelle außenpolitische Themen reagiere. Sei es zum Beispiel die angespannte Situation in der Straße von Hormus oder die Proteste in Hongkong.

FDP fordert klare Haltung in der Außenpolitik

Die FDP will, dass Deutschland den Gipfel dazu nutzt, sich außenpolitisch wieder mehr Gehör zu verschaffen.

Gehör, das die Bundesregierung nach Meinung der AfD selbst verschuldet verloren habe. Russland, Großbritannien, die USA und auch Frankreich haben die Regierung vor den Kopf gestoßen, findet Armin-Paulus Hampel, außenpolitischer Sprecher der AfD im Bundestag.

Der linke Außenpolitiker Stephan Liebig kritisiert das Format der G7 an sich:

"Das G7-Format ist ein selbsternanntes und nicht legitimiertes Format, denn all die Debatten die dort geführt werden, gehören eigentlich auf den Tisch der UNO und des UN-Sicherheitsrats. Für uns ist schon ein Problem, dass es ja einige Länder gibt, die glauben, dass sie für andere entscheiden können." Linken-Außenexperte Stephan Liebig

Doch selbst wenn am Wochenende in Biarritz wieder nur wenige Länder für die ganze Welt Politik machen - schon unter diesen sieben ist Einigkeit kaum herzustellen. Es ist deshalb längst noch nicht ausgemacht, dass in diesem Jahr eine Abschlusserklärung zustande kommt, die alle vertreten.