Im Vorfeld viel Gepolter, in Biarritz lammfromm: US-Präsident Donald Trump hat einen neuen Freund in der G7 gefunden - und findet Kim Jong Un gar nicht so furchtbar.

Über die neuen Raketentests in Nordkorea sei er zwar "nicht glücklich", trotzdem hat US-Präsident Donald Trump die Tests beim G7-Gipfeltreffen im französischen Biarritz heruntergespielt. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un "verstößt nicht gegen eine Vereinbarung", sagte Trump. Bei einem Treffen mit Japans Ministerpräsient Shinzo Abe sagte der US-Präsident, er habe vergangene Woche "einen sehr schönen Brief" von Kim erhalten. Raketentests in Nordkorea Unmittelbar vor dem Auftakt des G7-Gipfels in Frankreich hat Nordkorea nach eigenen Angaben ein "neu entwickeltes supergroßes" Mehrfachraketenwerfersystem getestet. Die Streitkräfte in Südkorea vermuten, dass sein Nachbarland wieder zwei ballistische Kurzstreckenraketen erprobt hat. Es war schon das siebte Mal seit Ende Juli, dass Nordkorea Raketen oder Lenkwaffen getestet hat. Trump findet in Johnson einen neuen Freund Den neuen britische Premierminister Boris Johnson findet Trump auch toll - daraus hat der US-Präsident in den vergangenen Wochen keinen Hehl gemacht. In Biarritz stärkte Trump Johnson nochmals den Rücken für den Austritt aus der EU. "Er ist der richtige Mann für den Job", sagte Trump bei einem Arbeitsfrühstück mit Johnson am Sonntagmorgen. Trump stellte Großbritannien ein schnelles und umfassendes Handelsabkommen in Aussicht. Britische Produkte hätten riesige Chancen auf dem US-Markt, sagte Johnson. Russland kehrt nicht zurück in die G7 Eine klare Abfuhr bekam Trump für den Vorschlag, Russland wieder in die G7 aufzunehmen. Das Land ist vor fünf Jahren aus der Gruppe ausgeschlossen worden, nachdem Präsident Wladimir Putin die Annexion der Krim befohlen hatte. Neben Nordkorea, den dramatischen Waldbränden im Amazonas-Gebiet und dem Brexit war auch der Umgang mit dem Iran Thema beim Treffen der sieben wichtigsten Industrieländer. Frankreich Präsident Emmanuel Macron sagte, die G7-Staaten hätten vereinbart, gemeinsam gegenüber dem Iran aufzutreten. Ziel sei es, das islamische Land davon abzuhalten, weitere Schritte zur Aushöhlung des Atomvertrages zu ergreifen. Außerdem wolle man offen für neue Verhandlungen sein. Die Beziehung der Gipfelteilnnehmer ist schwierig. Wie schwierig, erklärt Brüssel-Korrespondent Stephan Ueberbach im Audio: Dauer 3:24 min Beziehungsstatus der G7: Es ist kompliziert Die großen Konflikte sind alle noch da und Lösungen nicht in Sicht. Was kann Deutschland beim Treffen der G7 bewirken? Der Irankonflikt, die Klimakrise, die angespannte Situation in der Ukraine, der Handelsstreit mit den USA: Egal welches aktuelle Problem die Gruppe der Sieben auf den Tisch legt, eine Lösung ist in den gut zwei Tagen nur schwer zu erreichen. Darin sind sich die Bundespolitiker aller Parteien einig. Dauer 1:51 min Kleine Geschichte der G7 Die führenden Industrienationen der Welt trafen sich 1975 zuerst zu sechst. Ein Jahr später kam Kanada dazu.