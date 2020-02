per Mail teilen

Die G7-Staaten wollen am Montag über ein einheitliches Vorgehen beim Coronavirus beraten. Es solle dazu eine Telefonkonferenz der Gesundheitsminister geben, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Zu den G7 gehören neben Deutschland die USA, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und Großbritannien. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg in China auf mehr als 14.000, an der neuartigen Lungenkrankheit sind mehr als 300 Menschen gestorben.