per Mail teilen

US-Präsident Donald Trump hat seinen Plan aufgegeben, den kommenden G7-Gipfel in seinem Golfresort in Florida abzuhalten. Das hat er getwittert. Zuvor hatte es viel Kritik am geplanten Austragungsort gegeben. Die Demokraten hatten ein eigenes Gesetzesvorhaben dagegen geplant und Trump vorgeworfen, den Gipfel im Juni für seinen persönlichen geschäftlichen Vorteil nutzen zu wollen. Zur G7 gehören neben den USA und Deutschland auch Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan.