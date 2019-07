G7-Finanzminister beraten über Digitalsteuer

Die Finanzminister der sieben wichtigsten Industriestaaten beraten ab heute in Chantilly bei Paris über die stärkere Besteuerung von Großkonzernen. Frankreich hat gerade eine Digitalsteuer eingeführt. Die dürfte vor allem US-Konzerne wie Google, Apple oder Amazon treffen. Die US-Regierung hat bereits deshalb mit Gegenmaßnahmen wie Zöllen und Handelsbeschränkungen gedroht. Auch die Facebook-Pläne zur Einführung einer eigenen Digitalwährung werden bei dem zweitägigen Treffen Thema. Bundesfinanzminister Olaf Scholz kündigte im Vorfeld bereits Widerstand an. Die Herausgabe einer Währung gehöre nicht in die Hände eines Privatunternehmens, so der SPD-Politiker.