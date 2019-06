per Mail teilen

Im japanischen Osaka treffen sich die 20 wichtigsten Wirtschaftsmächte. Es stehen viele Streitpunkte auf der Agenda. Sicher scheint nur, dass es Proteste und Ausschreitungen wie beim Gipfel in Hamburg nicht geben wird.

Das wird kein einfacher Gipfel, so viel scheint klar. Der Gastgeber, Japans Ministerpräsident Shinzo Abe, setzt trotzdem darauf, dass die Staats- und Regierungschefs der G20 nicht ihre Meinungsverschiedenheiten betonen. Er hofft, dass Gemeinsamkeiten betont, um konkrete Lösungen gefunden werden.

Kurz vor Beginn des Gipfels haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Donald Trump über eine Reihe internationaler Themen ausgetauscht. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert ging es unter anderem um den Iran-Konflikt, die europäisch-amerikanischen Handelsbeziehungen und die Entwicklungen in Libyen.

Von Russlands Präsident Waldimir Putin und vom brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wurde Kanzlerin Merkel scharf angegriffen:

Dauer 0:47 min Osaka: Attacken gegen Merkel Osaka: Attacken gegen Merkel

Treffen von Trump und Putin

Neben Merkel hat Trump auch den russischen Staatschef Wladimir Putin getroffen. Zu Beginn des auf eine Stunde angesetzten Treffens sagte Trump auf eine entsprechende Reporterfrage zu Putin, Russland solle sich nicht in US-Wahlen einmischen - allerdings mit einem Lächeln im Gesicht. Die Einmischung Russlands in die US-Präsidentschaftswahl zugunsten Trumps ist seit mehr als zwei Jahren ein großes Thema in den USA.

Das Verhältnis zwischen Russland und den USA gilt als schlecht. Wegen verschiedener Verstöße haben die USA Sanktionen gegen Russland verhängt, unter anderem wegen der Kreml-Politik in der Ukraine. Auch in der Energiepolitik und in der Syrien-Politik liegen beide über Kreuz.

Durch seine Treffen mit Merkel und Putin steht bis jetzt vor allem Trump im Mittelpunkt des G20-Gipfels berichtet Malte Pieper:

Dauer 1:10 min "Trump dominiert die Schlagzeilen" Malte Pieper berichtet.

Gemeinsame Abschlusserklärung fraglich

Vor Gipfelbeginn waren sich deutsche Regierungskreise nicht sicher, ob es eine gemeinsame Abschlusserklärung geben kann, so kontrovers laufen die Diskussionen der Unterhändler bisher. Vor allem wenn es um Themen wie Klimaschutz und Wirtschaft, Stichwort "Protektionismus" geht.

Gibt es Bewegung im Handelskrieg?

Und dann sind da Fragen jenseits der eigentlichen Gipfelthemen. Gibt es wirklich Bewegung im Handelskrieg zwischen den USA und China, wie Medien berichten?

Wie steht es um die Gesundheit von Kanzlerin Angela Merkel, die kurz vor dem Abflug nach Osaka wieder einen Zitteranfall hatte - kann sie das eng getaktete Gipfelprogramm durchhalten?

Keine Gewalt wie in Hamburg zu erwarten



Bei allen Unsicherheiten, die diesen Gipfel vorab umgeben steht eins sehr sicher fest: Heftige Ausschreitungen, wie etwa bei G20 in Hamburg 2017 sind hier in Osaka nicht zu erwarten. Zwar haben zum Beispiel japanische Klimaaktivisten Proteste angekündigt, aber das werden wohl kleine friedliche Demonstrationen mit vermutlich nur ein paar hundert Teilnehmern.

Trotzdem geht die japanische Polizei auf Nummer sicher. Dass auf einer Insel gelegene Gipfelgelände ist mit einem drei bis vier Meter hohen Zaun gesichert, mehr als 30.000 Polizisten sind im Einsatz.