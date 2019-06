G20-Gipfel: China und USA verhandeln wieder

Am Rande des G20-Gipfels haben sich die USA und China darauf geeinigt, ihre Handelsgespräche wieder aufzunehmen. Kurz darauf kündigte US-Präsident Donald Trump an, vorerst keine neuen Strafzölle auf Importe aus China zu erheben. Außerdem habe er Chinas Präsident Xi Jinping zugesagt, dass Technik aus den USA wieder an den Telekomriesen Huawei geliefert werden darf. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, begrüßte die Wiederaufnahme der Verhandlungen. In Osaka warnte sie aber, der Konflikt bleibe dennoch das größte Risiko für die Weltwirtschaft.