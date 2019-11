per Mail teilen

In Australien sollen die Fußball-Nationalspielerinnen künftig genauso viel verdienen wie ihre männlichen Kollegen. Mehrere Medien berichten von einer historischen Einigung mit dem australischen Fußball-Verband. Die Werbeeinnahmen des Verbands sollen in Zukunft gleichmäßig aufgeteilt werden. Das australische National-Team der Frauen ist in der Weltrangliste im Moment auf Platz acht, die Männer auf Platz 41.