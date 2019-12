In der Fußball-Europa-League ist Borussia Mönchengladbach nach der Gruppenphase ausgeschieden. Gladbach hat am Abend 1 : 2 gegen Basaksehir FK aus Istanbul verloren. Wolfsburg hat die Gruppenphase dagegen mit einem Sieg abgeschlossen. Das Team setzte sich mit 1 : 0 gegen AS Saint-Etienne durch. Die Wolfsburger standen schon vor dem Spiel als Teilnehmer der Zwischenrunde fest. Eintracht Frankfurt hat 2:3 gegen Vitoria Guimarães aus Portugal verloren. Frankfurt zog trotzdem in die k.o.-Phase ein.