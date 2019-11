Fußball-EM: Deutschland trifft auf Frankreich und Portugal

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2020 muss die deutsche Nationalelf schon in der Gruppenphase gegen Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal antreten. Deutschlands dritter Gegner in der Gruppe F wird erst Ende März feststehen. Bis dahin kommen noch sieben Nationen infrage, die in den Playoffs der Nations League noch um die Endrunde des Turniers spielen. Mögliche Gegner sind Island, Bulgarien, Ungarn, Georgien, Nordmazedonien, Kosovo und Weißrussland. Die DFB-Elf wird ihr erstes Spiel am 16. Juni auf heimischem Boden in der Münchner Allianz Arena gegen Frankreich bestreiten. Die EM findet 2020 in elf verschiedenen europäischen Ländern und einem asiatischen Land, Aserbaidschan, statt.