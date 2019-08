Wegen Bakéry Jatta: Bochum legt Protest gegen HSV-Spiel ein

Nach Nürnberg hat auch Fußball-Zweitligist Bochum gegen die Wertung des Spiels beim Hamburger SV protestiert. Hintergrund sind Zweifel an der Identität von HSV-Spieler Bakéry Jatta. Er war 2015 aus Gambia nach Deutschland geflüchtet. Im Spiel gegen Bochum hatte er durchgespielt. Nach Medienberichten ist nicht sicher, ob sein Name und sein Alter stimmen. Bochum hatte am Freitag 0:1 und Nürnberg vor zwei Wochen mit 0:4 gegen den HSV verloren. Das zuständige Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes will deshalb nun den HSV um eine Stellungnahme bitten und anschließend über den Einspruch entscheiden.