Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist für den neuen Parteivorsitzenden der britischen Konservativen macht Brexit-Hardliner Boris Johnson Druck auf die EU. Der aussichtsreichste Kandidat für den Posten als Premierminister will Zahlungen zurückhalten, um einen besseren Deal zu erreichen.

39 Milliarden Pfund (rund 44 Milliarden Euro) soll Großbritannien nach Brüssel überweisen. Doch Ex-Außenminister Boris Johnson scheint es US-Präsident Donald Trump gleichtun zu wollen, der auch immer den besten Handel für sich herausschlagen will. So droht Johnson die ausstehenden Zahlungen an die EU einzufrieren, um so bessere Bedingungen für den Ausstieg Großbritanniens auszuhandeln.

"Für den Abschluss eines guten Deals ist Geld ein großartiges Lösungs- und ein großartiges Schmiermittel." Boris Johnson, aussichtsreicher Kandidat um den Posten des britischen Premierministers

Den Rat, die Schulden nicht zu bezahlen, hatte Trump ihm bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien vergangene Woche gegeben. Johnson erklärte jetzt laut einem Bericht der "Sunday Times", er habe es immer merkwürdig gefunden, den gesamten Scheck zu unterschreiben, bevor ein endgültiges Abkommen abgeschlossen sei.

London hat Zahlungen schon zugesagt

Großbritannien hat bereits zugesagt, die vereinbarte Summe an die EU zu bezahlen. Es sind Gelder für gemeinsam getroffene Finanzentscheidungen - den EU-Haushalt, gemeinsame Fonds und auch Pensionslasten.

Dem früheren Bürgermeister Londons und Ex-Außenminister Boris Johnson werden beste Chancen eingeräumt, die Nachfolge von Theresa May anzutreten und Premierminister zu werden.

Bei den Buchmachern, die gewöhnlich einen guten Riecher haben, liegt Johnson vor dem jetzigen Außenminister Jeremy Hunt. Dahinter folgt der gut vernetzte bisherige Umweltminister Michael Gove.

Elf Kandidaten haben ihr Interesse bekundet, den Parteivorsitz der Tories zu übernehmen. Der erfolgreiche Kandidat übernimmt nach britischen Gepflogenheiten auch das Amt des Premierministers. Die glücklose Premierministerin Theresa May war am Freitag wie angekündigt vom Parteivorsitz zurückgetreten. Sie bleibt aber als Premierministerin im Amt, bis ein Nachfolger gewählt ist.

Pfingstmontag endet die Bewerbungsfrist um das Amt des Tory-Vorsitzenden. Im Vorfeld wurden unangenehme Details über eine Reihe von Kandidaten bekannt:

Dauer 0:41 min Wer hat am meisten gekokst? Großes Outing im Rennen um May-Nachfolge

Entscheidung bis Ende Juli

In einer ersten Phase wird das Bewerberfeld auf zwei Kandidaten reduziert. Stimmberechtigt sind hier nur die Tory-Abgeordneten. Erst in der letzten Phase haben die etwa 160.000 Parteimitglieder die Möglichkeit sich für einen der beiden verbliebenen Kandidaten auszusprechen. Der erste Wahlgang findet am 13. Juni statt. Bis Ende Juli soll eine Entscheidung feststehen.