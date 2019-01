Zum fünften Mal haben "Gelbwesten" in Frankreich demonstriert. Aber der Protest verlief etwas anders als sonst - nicht nur wegen fünf halbnackter Frauen als Nationalfigur "Marianne".

Diesmal sind weitaus weniger Demonstranten nach Paris gekommen. Laut Innenministerium nahmen bis zum Nachmittag etwa 2.200 Menschen an den Protesten in der französischen Hauptstadt teil. Es blieb bis zum Abend weitgehend friedlich, teilweise setzte die Polizei allerdings auch Tränengas und Wasserwerfer bei Auseinandersetzungen gegen Demonstranten ein.

Die Demonstrationen wurden von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet. Nach Angaben der Polizeipräfektur wurden mehr als 150 Personen festgenommen. Von ihnen kamen über 110 in Polizeigewahrsam.

Am Samstag zuvor war es zu diesem Zeitpunkt mit Krawallen schon hoch hergegangen, vor allem auf den Champs Elysées. Einige Museen und Geschäfte dort hatten deswegen heute vorsorglich geschlossen, nicht aber der Eiffelturm und der Louvre.

Dauer 00:39 min Erneut Gelbwesten-Proteste in Paris Erneut Gelbwesten-Proteste in Paris

Etwas Zurückhaltung nach Straßburger Attentat?

Liegt es an der Kälte oder den vielen Appellen, die Ruhe zu bewahren, dass jetzt weniger Demonstranten gekommen sind? Oder an der Rede von Präsident Emmanuel Macron vor wenigen Tagen, der Zugeständnisse in der Sozialpolitik gemacht hatte? Seine Zusagen vertieften offenbar die Spaltung der Protestbewegung in Hardliner und Gemäßigtere, die sich besänftigt zeigten.

In der vergangenen Woche hatten viele Politiker die "Gelbwesten" dazu aufgefordert, nicht nach Paris zu fahren. Nach dem Attentat auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt mit vier Toten hatten auch einige Vertreter der Gelbwesten dazu aufgerufen, innezuhalten und die ohnehin stark beanspruchten Sicherheitskräfte nicht noch weiter zu strapazieren.

Fünf Frauen verharren als Nationalfigur "Marianne"

Stummer Protest als Nationalfigur "Marianne" NICHT MEHR VERWENDEN - picture-alliance / dpa

Nichtsdestotrotz waren in Paris wieder etwa 8.000 Polizisten unterwegs. Besonders geschützt werden der Amtssitz des Präsidenten und des Premierministers. Landesweit waren fast 70.000 Polizisten im Einsatz. Diesen standen nach Angaben des Innenministeriums rund 66.000 Demonstranten gegenüber - weniger als noch vor einer Woche.

Einige Gendarmen standen auf den Champs Elysées einer ungewöhnlichen Art von Protest gegenüber: Fünf Frauen hatten sich äußerlich in die französische Nationalfigur "Marianne" verwandelt. Sie wird normalerweise mit nackten Brüsten und einer so genannten phrygischen Mütze abgebildet. Die Protest-"Mariannes" mit silberfarbenem Oberkörper standen minutenlang regungslos den Polizisten gegenüber.