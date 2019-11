per Mail teilen

In Österreich wird für fünf Autobahnabschnitte bald keine Maut mehr erhoben. Wie der Haushaltsausschuss des österreichischen Parlaments entschieden hat, soll die Mautbefreiung ab 15. Dezember gelten. Wer auf der Rheintalautobahn A14 in Vorarlberg, oder nur nach Kufstein oder Salzburg fahren möchte, muss dann keine Vignette mehr kaufen. Mit der Regelung sollen die Anwohner von Ausweichstrecken entlastet werden. Der Nationalrat in Wien soll morgen endgültig über die Änderung entscheiden