Im Skiort Contamines-Montjoie in den französischen Alpen sind fünf weitere Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden.

Dauer 1:03 min Darum sind die fünf Neuerkrankungen besonders heikel Korrespondent Marcel Wagner berichtet aus Frankreich über die fünf neuen Fälle von Coronavirus in Frankreich und weshalb ihre Entdeckung gerade jetzt besonders heikel ist.

Kind unter den neu mit Coronavirus Infizierten

Damit ist die Zahl der Erkrankungen in Frankreich auf elf Fälle gestiegen. Die neu Infizierten stammen aus Großbritannien, unter ihnen ist auch ein Kind. Das teilte die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn mit. Die Patientinnen und Patienten würden in Krankenhäusern behandelt und zeigten keine Anzeichen für eine schwere Erkrankung, sagte Buzyn.

Die Behörden gehen davon aus, dass sich die fünf Menschen bei einem weiteren Briten angesteckt haben. Dieser hatte sich Ende Januar in Singapur aufgehalten. Anschließend sei er in der Gemeinde Contamines-Monjoie im Département Haute-Savoie gewesen, wo er gemeinsam mit elf weiteren britischen Staatsangehörigen untergebracht war.

Weitere Deutsche werden aus China zurückgeholt

In Deutschland sind bislang 14 nachgewiesene Infektionen bekannt. Zwei von ihnen waren Anfang Februar zusammen mit weiteren Deutschen und Angehörigen mit einer Sondermaschine aus Wuhan zurückgeholt worden. Die nicht Erkrankten 120 befinden sich in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim in Quarantäne. In der Metropole Wuhan war das Virus ausgebrochen.

Am Sonntag werden in Berlin 20 weitere aus China ausgeflogene Deutsche erwartet. Sie sollen auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel landen und dann ebenfalls in Quarantäne kommen. Es handelt sich laut Auswärtigem Amt um "einzelne Personen", die sich erst nach dem ersten Rückholflug gemeldet oder es nicht rechtzeitig zum Flughafen geschafft hätten.

34.546 Infizierte in China

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten in China stieg bis Samstag erneut kräftig an. Die Zahl der Patienten, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, kletterte innerhalb eines Tages um 3.399 auf 34.546, mindestens 722 Menschen starben. Das teilte die Gesundheitskommission in Peking mit.