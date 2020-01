per Mail teilen

Mehrere Kugeln haben die Scheibe vom Bürgerbüro des SPD-Politikers durchschlagen. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Das Bürgerbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby im sachsen-anhaltischen Halle ist angegriffen worden. An einer Scheibe seien am Mittwochvormittag mehrere Einschusslöcher festgestellt worden, teilte die Polizei mit. Laut Polizei wurde offenbar auch auf andere Gebäude geschossen.

Diaby: Vertraue der Polizei

"Ich mache mir natürlich Sorgen, dass es Menschen gibt, die mit Gewalt gegen Politiker vorgehen, das verurteile ich aufs Schärfste", sagte der im Senegal geborene Diaby. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Angriffe und Gewaltandrohungen von Rechtsextremisten gegen Politiker gegeben.

"Widerlich und feige" - so reagieren die Sozialdemokraten auf den mutmaßlichen Angriff auf Diaby, der auch in den sozialen Medien massiv angefeindet wird:

Reaktionen kamen auch von anderen Parteien. So von der Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt:

Solidarität mit und viel Kraft für @KarambaDiaby und Team. Ihr seid nicht allein! #wehrhafteDemokratie https://t.co/hFJ4NyoCeI Katrin Göring-Eckardt MdB, Twitter, 15.1.2020, 16:58 Uhr

Und zumindest ein AfD-Politiker empörte sich auf Twitter über den mutmaßlichen Angriff:

Schüsse auf das Büro eines Abgeordneten, sind Schüsse auf unsere Demokratie. Herr Diaby ist mein Kollege im Ausschuss für Bildung und Forschung im Deutschen Bundestag. Ich hoffe, die Täter werden schnell gefasst und bestraft. https://t.co/RFK9VMSUNC Götz Frömming, MdB, Twitter, 15.1.2020, 18:17 Uhr

Eine Merkwürdigkeit: Laut Polizei wurden bislang keine Projektile gefunden, die ja eigentlich im Innern des Büros hätten sein müssen. Die Polizei schreibt deshalb bislang, sie wisse nicht, was die "Sachbeschädigung" ausgelöst habe.

"Wir haben heute Morgen festgestellt, dass in einer ungefähr drei Meter hohen und vier Meter breiten Scheibe fünf größere Löcher waren", sagte ein Mitarbeiter Diabys in Halle. Diaby sagte, er vertraue der Polizei, dass sie den Vorfall aufklären werde. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war Mitarbeiterangaben zufolge niemand in dem Raum.

"Dann denken die: Wir sind die Mehrheit"

Bereits 2015 war im Bürgerbüro des Parlamentariers die Schaufensterscheibe eingeworfen worden. Dieses Büro dient Diabys Angaben nach vor allem dazu, mit den Bürgern in Kontakt zu kommen.

"Es ist besonders perfide, dass genau dieser Raum angegriffen wird", sagte er. "Das widerspricht sämtlichen demokratischen Werten." Er selbst sei häufig in dem Bürgerbüro anwesend.

Nach dem rechtsextremen Anschlag von Halle mit zwei Toten hatte Diaby die Menschen zu mehr Engagement gegen Hass in sozialen Medien aufgefordert. "Wenn Hass und Hetze dort verbreitet werden und die Stimmen dagegen nicht laut genug sind, fühlen sich diese Leute bestätigt. Dann denken die: Wir sind die Mehrheit", warnte er.