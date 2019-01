Im Zusammenhang mit dem Anschlag in Straßburg am 11. Dezember vergangenen Jahres sind im Elsass fünf Verdächtige festgenommen worden.

Zunächst hatte das die französische Zeitung "Le Point" berichtet. Die fünf Menschen, die jetzt festgenommen wurden, gehören offenbar alle zu einer Familie. Sie sollen dem 29-jährigen mutmaßlichen Attentäter nach Auskunft der Ermittler die Waffe besorgt haben, mit der er dann in der Straßburger Innenstadt fünf Menschen tötete.

Täter hatte sich in Wohnviertel versteckt

Zu der Tat war es in den Abendstunden des 11. Dezember gekommen. Der 29-Jährige hatte rund um den Weihnachtsmarkt um sich geschossen. Trotz einer Verfolgungsjagd konnte er damals nicht direkt gefasst werden. Erst zwei Tage später, am 13. Dezember, wurde der mutmaßliche Attentäter dann in Straßburg ausfindig gemacht und von Polizisten erschossen. Er hatte sich in einem Wohnviertel versteckt.