Fünf Deutsche in der Türkei festgenommen

In der Türkei sind nach Angaben prokurdischer Medien fünf Deutsche festgenommen worden. Ermittler werfen ihnen demnach Kontakt zu militanten Kurden vor. Die Deutschen würden verdächtigt, zu einer illegalen Organisation zu gehören und Propaganda verbreitet zu haben. Das Auswärtige Amt teilte mit, dem Ministerium seien die Fälle bekannt. Die deutsche Botschaft in Ankara kümmere sich darum. Unter den Festgenommenen ist nach Angaben des Auswärtigen Amts auch eine Erzieherin aus Hamburg, die in der Türkei zu Besuch gewesen ist. In der Vergangenheit sind in der Türkei immer wieder Deutsche wegen angeblicher Terrorpropaganda festgenommen worden. Im Einzelfall reicht dafür dem Ministerium zufolge bereits das Teilen oder Liken von Beiträgen in sozialen Medien.