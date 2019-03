Der ehemalige Bundesaußenminister Klaus Kinkel ist tot. Der frühere FDP-Vorsitzende starb am Montag im Alter von 82 Jahren.

Das teilte der amtierende FDP-Parteichef Christian Lindner am Dienstag unter Berufung auf die Familie mit. Der ehemalige Vizekanzler und FDP-Politiker starb am Montag im Alter von 82 Jahren, wie am Dienstag bekannt wurde.

Kinkel war von 1992 bis 1998 als Nachfolger von Hans-Dietrich Genscher Außenminister, davon fünf Jahre lang zugleich als Vizekanzler unter Helmut Kohl. FDP-Chef Christian Lindner würdigte ihn auf Twitter als "aufrechten und bescheidenen Mann mit Charakter".

Als Jurist wurde er Genschers Büroleiter

Nach seinem Studium ging der im schwäbischen Metzingen geborene, in Hechingen aufgewachsene, promovierte Jurist zunächst als Beamter in die Verwaltung. 1970 machte ihn Genscher als damaliger Bundesinnenminister zu seinem Büroleiter und persönlichen Referenten. Kinkel galt als Ziehsohn und "Meisterschüler" des legendären späteren Außenministers, mit dem er auch zusammen in das Auswärtige Amt wechselte.

Trat erst 1991 in FDP ein

Von 1979 bis 1982 leitete Kinkel als erster Zivilist den Bundesnachrichtendienst. Anschließend wechselte er ins Justizministerium, zunächst als Staatssekretär und dann ab 1991 als Minister. Damals trat er auch in die FDP ein. Während seiner Zeit an der Spitze des Auswärtigen Amtes stand Kinkel von 1993 bis 1995 dann sogar an der Spitze der Liberalen – blieb dabei allerdings eher glücklos. Man sagte ihm – dem "Prototyp des politischen Könners" - zwar schwäbischen Witz nach, aber auch eine eigene, kantige Art. Er selbst beschrieb seine Art einmal als "Raubauzigkeit".

Politische Reaktionen

Mit Klaus #Kinkel verlieren wir eine große liberale Persönlichkeit. "Er war ein herausragender Vertreter des südwestdeutschen Liberalismus und verband feste demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien mit diplomatischer Professionalität", so @ruelke. #FDP FDP/DVP-Fraktion, Twitter, 5.3.2019, 9:35 Uhr

Wenn ein leidenschaftlicher Europäer und aufrechter Demokrat von uns geht, ist das ein Anlass zur Trauer über Parteigrenzen hinweg. Ich erinnere mich sehr gern an meine Begegnungen mit Klaus #Kinkel und den lebendigen Austausch mit ihm. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie. Cem Özdemir, Twitter, 5.3.2019, 11:02 Uhr

Der Vorsitzende der FDP, Christian Lindner, schrieb auf Twitter, Kinkel sei ein "aufrechter und bescheidener Mann mit Charakter" gewesen. Michael Theurer, Vorsitzender der FDP Baden-Württemberg, beschrieb Kinkel als "feinen Menschen und Menschenfreund". Sein Tod mache ihn sehr traurig, so Theurer.

Aktiver Politiker bis 2002

2002 schied Klaus Kinkel schließlich aus dem Bundestag und damit auch aus der aktiven Politik aus. Fortan widmete er sich sozialen Themen und seiner Familie. In einem Interview mit der "Zeit"-Beilage "Christ und Welt" lobte Kinkel 2015 Papst Franziskus und dessen diplomatisches Geschick – etwa bei Verhandlungen auf Kuba oder in Gesprächen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Den Besuch des Papstes bei Flüchtlingen auf Lampedusa nannte er "ganz toll" und ergänzte: "Gefragt, welchem der letzten Päpste ich am nächsten stehe, dann ist es der jetzige Papst. Ich mag ihn einfach."

Kinkel blieb seiner Heimat immer treu