Frühere Vorsitzende der Schwedischen Akademie tot

Die frühere Vorsitzende der Schwedischen Akademie der Wissenschaften Sara Danius, ist tot. Das hat die Akademie in Stockholm mitgeteilt. Die 57-Jährige war die erste Frau an der Spitze des Komitees, das die Literaturnobelpreise vergibt. In Danius' Amtszeit fällt auch der Skandal um sexuelle Übergriffe innerhalb der Schwedischen Akademie, worauf die Vergabe des Literaturnobelpreises 2018 ausgesetzt wurde. Danius war dagegen, in diesem Jahr zwei Preise zu verleihen. Aus Respekt vor den betroffenen Frauen hätte die Schwedische Akademie auch nachträglich auf die Auszeichnung verzichten sollen.