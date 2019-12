Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed hat im norwegischen Oslo den Friedensnobelpreis entgegengenommen. Er wurde unter anderem wegen seines Einsatzes für einen Friedensvertrag geehrt. In Oslo räumte Abiy ein, dass der Weg zu einem vollständigen Frieden mit dem Nachbarland Eritrea noch weit sei. Kritiker berichten außerdem von wachsenden Unruhen zwischen verschiedenen Volksgruppen in Äthiopien. Am Nachmittag werden die anderen fünf Nobelpreise in der schwedischen Hauptstadt Oslo überreicht.