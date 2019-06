Friedensforscher warnen vor Atomkrieg

Friedensforscher sehen das Risiko eines Wettrüstens und eines daraus folgenden Atomkriegs wieder ansteigen. Das steht in einem Gutachten, das fünf wissenschaftliche Institute in Berlin vorgestellt haben. Die Forscher rufen die Bundesregierung darin auf, ihre Außen- und Sicherheitspolitik konsequent an nuklearer Abrüstung zu orientieren und sich entsprechende Partnerländer zu suchen. Rüstungsexporte in autoritäre Staaten und Spannungsgebiete müssten unterbleiben. Gelobt haben die Friedensforscher, dass Deutschland am Atomabkommen mit dem Iran festhält - auch wenn das nicht den Wünschen der US-Regierung entspreche.