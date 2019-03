Die Schülerproteste für mehr Klimaschutz nach dem Vorbild der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg sollen am kommenden Freitag so umfangreich wie noch nie werden. Laut einer Liste des Netzwerks FridaysForFuture sind bereits jetzt Kundgebungen in mehr als 1.000 Städten und fast 90 Ländern geplant. Allein in Deutschland sind 140 Protestaktionen angekündigt.