per Mail teilen

In Köln beendet heute die Fridays for Future-Bewegung ihren mehrtägigen Streik. Die Schüler und Studenten streiken seit vergangenem Montag rund um die Uhr für das Klima. Heute soll es zum Abschluss eine Demonstration durch die Kölner Innenstadt geben. Auch in weiteren Städten sind Proteste geplant.