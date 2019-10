"Fridays for Future" kündigt neue Proteste an

Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" und die Gruppe "Extinction Rebellion" haben neue Proteste angekündigt. "Fridays for Future" ruft für den 29. November zu einem weiteren weltweiten Protesttag auf. In einem offenen Brief hat die Bewegung außerdem das Klimapaket der Bundesregierung als Bankrotterklärung kritisiert. Der Wunsch hunderttausender junger Menschen nach einer lebenswerten Zukunft würde ignoriert. Das Aktionsbündnis "Extinction Rebellion" hat zu zwei Wochen zivilen Ungehorsams aufgerufen. Die Aktionen sollen vor allem in Europa, Nordamerika und Australien stattfinden.