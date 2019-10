Fridays for Future fordert neues Klimapaket

Die Fridays-for-Future-Bewegung fordert in einem offenen Brief an die Bundesregierung eine grundlegende Überarbeitung des Klimapakets. Die Entscheidungen seien eine "politische Bankrotterklärung", heißt es in dem Brief. Die Regierung ignoriere damit den Wunsch hunderttausender junger Menschen nach einer lebenswerten Zukunft - aber auch Weckrufe aus der Wissenschaft und breiten Teilen der Bevölkerung. Die Bewegung kündigt einen weiteren weltweiten Protesttag für den 29. November an, kurz vor Beginn der Weltklimakonferenz in Chile.