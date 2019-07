“Fridays for Future“ diese Woche täglich

Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" will in dieser Woche fünf Tage am Stück in Köln demonstrieren. Von neun Uhr an wollen die Teilnehmer in der Altstadt präsent sein und für Maßnahmen eintreten, die die Erderwärmung stoppen. In der letzten Woche vor den Sommerferien finde in den Schulen ohnehin meist nicht mehr viel Unterricht statt, sagte eine Sprecherin. Die Zeit könne man besser für einen guten Zweck nutzen. Für Freitag, den letzten Tag vor den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen, ist eine Abschlusskundgebung geplant.