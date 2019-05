Weltweit demonstrieren heute wieder Schüler und junge Menschen für mehr Klimaschutz. Bundestagspräsident Schäuble unterstützt die "Fridays for Future"- Proteste.

Die Organisatoren des Netzwerks "Fridays for Future" erwarten Kundgebungen in mehr als 1.600 Orten in rund 120 Ländern weltweit. Mindestens 215 deutsche Städte sind dabei, so viele wie in keinem anderen Land. Auch im Südwesten sind zahlreiche Aktionen geplant - so zum Beispiel in Rheinland-Pfalz in Mainz, Koblenz und Trier sowie in Baden-Württemberg in Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart

Dauer 01:15 min Schäuble kritisiert Klimapolitik der Bundregierung Berlin-Korrespondentin Bettina Nutz berichtet

Schäuble: Gut, dass es Druck gibt

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat Verständnis für die Schülerproteste der "Friday for Future"- Bewegung geäußert. Er könne verstehen, wenn junge Leute die zögerliche Klimapolitik der Bundesregierung nicht akzeptierten, sagte Schäuble den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Es sei gut, dass sie Druck machten, so Schäuble. Die Bundesregierung habe sich schon in den 90er-Jahren zu den Klimazielen von Kyoto verpflichtet - diese seien aber nicht erfüllt worden.