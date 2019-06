Die Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" nimmt weiter Fahrt auf: In Aachen wird heute eine internationale Streikaktion mit 20.000 Teilnehmern aus 16 Ländern erwartet.

Mit mehreren Demonstrationszügen ziehen die meist jugendlichen Demonstranten als Sternmarsch durch die Innenstadt. Die zentrale Kundgebung mit Rede- und Musikbeiträgen findet auf dem Vorplatz des Aachener Tivoli-Stadions statt. Im Mittelpunkt steht der Protest gegen den Kohleabbau.

Dauer 1:00 min Kampf um die Zukunft - Fridays For Future in Stuttgart Patrick ist regelmäßiger Mitorganisator von ‚Fridays For Future‘-Demos in Stuttgart. Mit Schülern geht er auf die Straße, um gegen den Klimawandel zu demonstrieren. In Deutschland gibt es mehr als 150 "Fridays for Future"-Gruppen. Im Video erzählt Patrick aus Stuttgart, was ihn zum Demonstrieren motiviert.

Sie wollten nicht länger zusehen, wie vor ihren Augen Klima zerstört werden, heißt es in dem Aufruf von "Fridays for Future". Die Lage der Stadt an der Grenze zu den Niederlanden und Belgien mache deutlich, dass Klimaschutz keine Ländersache, sondern eine globale Aufgabe sei.

Großeinsatz für Aachener Polizei

Die Aachener Polizei rechnet mit einem Großeinsatz, denn die Teilnehmer kommen vermutlich aus sehr unterschiedlichen Richtungen: Auf der einen Seite die "Fridays for Future"-Schülerinnen und Schüler, auf der anderen erfahrene Aktivisten von Gruppen wie "Ende Gelände", unter die sich wahrscheinlich auch gewaltbereite Demonstranten mischen werden.

So will die Polizei zusätzliche Sicherheitskräfte aus Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern anfordern. Grund ist der Umstand, dass in und um Aachen bis Montag diverse Protestaktionen für Klima- und Umweltschutz geplant sind. So wird am Samstag gegen den Tagebau Garzweiler demonstriert. Zu diesem Aktionstag haben unter anderem die Naturfreunde Deutschland und der BUND aufgerufen.

Was ist "Fridays for Future"? Die Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" ("Freitage für die Zukunft") geht auf die Schwedin Greta Thunberg zurück. Sie setzte sich im Alter von 15 Jahren drei Wochen lang mit einem Schild "Schulstreik fürs Klima" vor das Reichtagsgebäude in Stockholm. Später kündigte sie an jeden Freitag für mehr Klimaschutz zu streiken. Sie fand schnell Nachahmer weltweit, in Deutschland wurde erstmals im Dezember 2018 in Bad Segeberg von Schülern gestreikt

Brief der Polizei sorgt für Aufsehen

Die Aachener Polizei hatte im Vorfeld mit einem Brief an die Schulen in der Region für Schlagzeilen gesorgt. Darin rief sie die Schülerinnen und Schüler auf, sich von gewaltbereiten Gruppierungen" wie "Ende Gelände" fernzuhalten. Sie sollten nicht in eine "Strafbarkeitsfalle" tappen. Gegebenenfalls müsse man dann auch Maßnahmen gegen Jugendliche und Kinder treffen, so die Polizei.

Die Aachener Ortsgruppe von "Fridays for Future" hat daraufhin eine Entschuldigung der Polizei gefordert. "Das hat den Anschein erweckt, als würden Menschen durch Fridays for Future in illegale Aktivitäten hineingezogen", sagte Mitorganisator Tobias Holle "Spiegel Online".

Friedliche "Fridays for Future"-Proteste

"Fridays for Future"-Demonstrationen sind bislang in Deutschland ohne größere Zwischenfälle abgelaufen. Bei Protesten von Kohlegegnern, beispielsweise im Hambacher Forst, hat es dagegen Zusammenstöße mit der Polizei gegeben.