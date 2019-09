Freitag, der 13. – die meisten lächeln wahrscheinlich drüber. Und doch beschleicht einen beim Blick auf den Kalender heute vielleicht so ein kleines Unbehagen: Es könnte ja doch was dran sein, am Freitag, den 13., vielleicht bringt er ja doch Unglück. Doch keine Bange: Ein Vergleich mit den Unglückszahlen anderer Kulturen zeigt, dass die sich vor ganz anderen Zahlen und Daten fürchten.

Die Vorstellung, dass Freitag der 13. Pech bringt, stammt wohl nicht aus dem finsteren, abergläubischen Mittelalter, sondern ist erst später entstanden, in katholischen Gegenden. Da galt jeder Freitag als kleiner Trauertag, denn Jesus ist der Überlieferung nach an einem Freitag gekreuzigt worden. Dauer 2:36 min Freitag der 13. - hilft ein Glücksbringer? Freitag der 13. - hilft ein Glücksbringer? Letztes Abendmahl Die 13 wiederum hatte eine unheilvolle Bedeutung, weil der Apostel Judas Ischariot beim letzten Abendmahl der 13. in der Runde war – er war laut Neuem Testament derjenige, der Jesus gegen 30 Silberlinge verraten hat. Dennoch ist Freitag, der 13. nicht in allen katholischen Regionen und Ländern ein Tag des Zitterns und Zähneklapperns. 13 als Glückszahl Den Italienern graut eher vor Freitag dem 17., die Spanier fürchten Dienstag den 13. wie der Teufel das Weihwasser. In der jüdischen Tradition ist die 13 sogar eine Glückszahl, jüdische Jungs feiern am 13. Geburtstag ihre Bar Mitzwa, etwa mit der Konfirmation vergleichbar. Bei den Maya in Lateinamerika ist die 13 ebenfalls positiv besetzt, das hat mit ihrer Vorstellung zu tun, dass es insgesamt 13 Himmel gibt. Zittern vor der Vier Bei den Chinesen und Japanern ist es die Vier, die ausgesprochen negativ belastet ist. Das chinesische Wort für "vier" klingt genauso wie das Wort für "Tod" – die Zahl wird daher sorgfältig gemieden. Man achtet darauf, bei Einladungen niemals zu viert am Tisch zu sitzen, und in chinesischen Hochhäusern wird man kein Stockwerk finden, das die Ziffer vier enthält, kein vierter, kein 14., kein 24. undsoweiter. Auch die Etagen 40 bis 49 werden einfach übersprungen. Hierzulande fehlt in Hotels oft das 13. Stockwerk oder das Zimmer Nummer 13, außerdem bei einigen Airlines die 13. Sitzreihe im Flieger. ADAC gibt Entwarnung Der ADAC hat die Unfallzahlen mit Personenschaden 2006 bis 2016 ausgewertet. Die durchschnittliche Unfallrate ist an Freitagen zwar höher, ob es sich dabei aber um einen 13. handelt oder nicht spielt keine Rolle. Im Schnitt 973 Unfälle passierten an einem Freitag. Von den zehn unfallhäufigsten Freitagen der letzten Dekade fiel laut ADAC keiner auf einen 13. Allerdings seien Freitage generell unfallträchtiger. Denn zum normalen Straßenverkehr kämen an Freitagen Wochenendpendler und Ausflügler.